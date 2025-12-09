Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Інтер — Ліверпуль, Getty Images
09 грудня 2025, 09:15
У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Інтер прийматиме Ліверпуль.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 9 грудня, на Стадіо Сан-Сіро в Мілані, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.74.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,75", представлений показником 2.00.
Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Юго Екітіке — 2.90.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Інтер відкриє рахунок у першому таймі матчу". На нього можна поставити з показником 2.24.
Слідкуйте за матчем Інтер — Ліверпуль на Football.ua.