Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Інтер прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 9 грудня, на Стадіо Сан-Сіро в Мілані, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.74.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,75", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Юго Екітіке — 2.90.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Інтер відкриє рахунок у першому таймі матчу". На нього можна поставити з показником 2.24.

Слідкуйте за матчем Інтер — Ліверпуль на Football.ua.