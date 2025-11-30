Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Рома — Наполі, Getty Images
30 листопада 2025, 11:30
У рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26 римська Рома прийматиме неаполітанський Наполі.
Поєдинок відбудеться в неділю, 30 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.02.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тотал: менше 2,0", представлений показником 2.02.
Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна, тоді як потенційний гол Пауло Дібали — 3.50.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Рома не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.92.
