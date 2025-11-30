Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26 римська Рома прийматиме неаполітанський Наполі.

Поєдинок відбудеться в неділю, 30 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.02.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал: менше 2,0", представлений показником 2.02.

Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна, тоді як потенційний гол Пауло Дібали — 3.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Рома не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.92.

Слідкуйте за матчем Рома — Наполі на Football.ua.