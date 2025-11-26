Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетіко — Інтер, Getty Images
26 листопада 2025, 09:00
У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Атлетіко прийматиме міланський Інтер.
Поєдинок відбудеться в середу, 26 листопада, на Естадіо Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.30, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.59.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Атлетіко або нічия + тотал менше 3,5", представлений показником 1.93.
Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Хуліана Альвареса, тоді як потенційний гол Лаутаро Мартінеса — 2.94.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах: ні". На нього можна поставити з показником 2.06.
Слідкуйте за матчем Атлетіко — Інтер на Football.ua.