Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Атлетіко прийматиме міланський Інтер.

Поєдинок відбудеться в середу, 26 листопада, на Естадіо Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.30, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.59.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Атлетіко або нічия + тотал менше 3,5", представлений показником 1.93.

Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Хуліана Альвареса, тоді як потенційний гол Лаутаро Мартінеса — 2.94.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах: ні". На нього можна поставити з показником 2.06.

Слідкуйте за матчем Атлетіко — Інтер на Football.ua.