Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар гостюватиме в мальтійського Хамрун Спартанс.

Поєдинок відбудеться в четвер, 11 грудня, на Національному стадіоні в Та-Калі, Мальта. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.36, тоді як потенційний успіх Хамрун Спартанс оцінюється показником 8.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал більше 2,5", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 1.99 оцінена ймовірність того, що Шахтар заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Шахтар: -1,25". На нього можна поставити з показником 1.76.

Слідкуйте за матчем Хамрун Спартанс — Шахтар на Football.ua.