Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 23 жовтня 2025 року.

Астон Вілла у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій у гостях поступилася Гоу Ехед Іглс (1:2).

Команда Унаї Емері вийшла вперед на четвертій хвилині після голу Еванна Гессана, проте ще до перерви нідерландці зрівняли рахунок завдяки голу Маті Сюре.

На початку другого тайму Гоу Ехед вийшов уперед – автором голу став Матс Дейл. "Леви" мали чудовий шанс відігратися, але на 79 хвилині Емільяно Буендія не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гоу Ехед Іглс — Астон Вілла у рамках третього туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Гоу Ехед Іглс — Астон Вілла 2:1

Голи: Сюре, 42, Дейл, 61 — Гессан, 4.

Гоу Ехед Іглс: Де Буссер — Джеймс, Крамер, Наубер (Твігт, 15), Дейл — Салах Рахмуні (Лінтгорст, 83), Мейленстен — Сюре (Веєнберг, 83), Бреум (Гаудмейн, 39), Маргарет (Адельгорд, 83) — Сміт.

Астон Вілла: Мартінес — Матсен, Торрес, Мінгс, Лінделеф (Роджерс, 66) — Богард (Макгін, 76), Онана (Кеш, 66), Санчо (Камара, 66) — Буендія, Гессан, Воткінс (Мален, 66).

Попередження: Наубер, Веєнберг.

На 79 хвилині Буендія (Астон Вілла) не реалізував пенальті.