Головний тренер Астон Вілли не приховував свого розчарування після сенсаційної поразки в Лізі Європи від нідерландського Гоу Ехед Іглз.
Унаї Емері, Getty Images
24 жовтня 2025, 10:35
Астон Вілла несподівано поступилася в Лізі Європи з рахунком 1:2, незважаючи на ранній гол та домінування. Еміліано Буендіа не реалізував пенальті.
Вілла потужно розпочала гру, і вже на четвертій хвилині Еванн Гессанд вивів команду вперед. Проте, незважаючи на домінування та велику кількість створених моментів, "леви" не змогли подвоїти перевагу.
Натомість господарі поля продемонстрували високу ефективність, забивши по голу в кожному з таймів. Вілла мала чудовий шанс врятувати гру, але Еміліано Буендіа не зміг реалізувати пенальті наприкінці матчу.
"Я розчарований і трохи засмучений," – визнав Емері після матчу. "Ми домінували, створювали моменти, забили першими. Але ми дозволили їм створити кілька шансів, і вони були клінічними.
Вони змагалися дуже добре і фантастично захищалися". Емері наголосив, що ця поразка є черговим нагадуванням про те, наскільки складними є виїзні матчі в єврокубках. Він закликав команду "швидко реагувати" та вчитися на цьому досвіді, оскільки попереду ще "багато роботи".