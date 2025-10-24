Ліга Європи

Головний тренер Астон Вілли не приховував свого розчарування після сенсаційної поразки в Лізі Європи від нідерландського Гоу Ехед Іглз.

Астон Вілла несподівано поступилася в Лізі Європи з рахунком 1:2, незважаючи на ранній гол та домінування. Еміліано Буендіа не реалізував пенальті.

Вілла потужно розпочала гру, і вже на четвертій хвилині Еванн Гессанд вивів команду вперед. Проте, незважаючи на домінування та велику кількість створених моментів, "леви" не змогли подвоїти перевагу.

​Натомість господарі поля продемонстрували високу ефективність, забивши по голу в кожному з таймів. Вілла мала чудовий шанс врятувати гру, але Еміліано Буендіа не зміг реалізувати пенальті наприкінці матчу. ​

"Я розчарований і трохи засмучений," – визнав Емері після матчу. "Ми домінували, створювали моменти, забили першими. Але ми дозволили їм створити кілька шансів, і вони були клінічними.

Вони змагалися дуже добре і фантастично захищалися". Емері наголосив, що ця поразка є черговим нагадуванням про те, наскільки складними є виїзні матчі в єврокубках. Він закликав команду "швидко реагувати" та вчитися на цьому досвіді, оскільки попереду ще "багато роботи".