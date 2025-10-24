Новий бос Ноттінгем Форест був у захваті від блискучої гри команди у переможному матчі проти Порту
Шон Дайч, Getty Images
24 жовтня 2025, 10:10
Ера Шона Дайча в Ноттінгем Форест розпочалася тріумфально. У своєму першому матчі біля керма команди "лісники" здобули перемогу над Порту (2:0) в Лізі Європи.
Команда продемонструвала організовану гру, яка вже несе в собі риси стилю нового наставника. Після фінального свистка Шон Дайч високо оцінив зусилля своїх гравців, назвавши їхній виступ приголомшливим.
"Це було фантастично," – сказав Дайч. "Я сказав гравцям: "Не втрачайте цей момент, вдихніть його на повні груди". Зв'язок між уболівальниками та гравцями тут неймовірний".
Дайч відзначив, що команда блискуче впоралася із завданням, продемонструвавши високу працездатність та дисципліну проти сильного європейського суперника. "Гравці були неймовірні," – додав він.
"Вони зробили те, що ми просили від них, вони показали організованість і бажання. Ми знаємо, що попереду багато роботи, але це чудовий початок. Я не міг би просити більшого". — підсумував наставник.