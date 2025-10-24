Ліга Європи

Новий бос Ноттінгем Форест був у захваті від блискучої гри команди у переможному матчі проти Порту

Ера Шона Дайча в Ноттінгем Форест розпочалася тріумфально. У своєму першому матчі біля керма команди "лісники" здобули перемогу над Порту (2:0) в Лізі Європи.

Команда продемонструвала організовану гру, яка вже несе в собі риси стилю нового наставника. ​Після фінального свистка Шон Дайч високо оцінив зусилля своїх гравців, назвавши їхній виступ приголомшливим.

"Це було фантастично," – сказав Дайч. "Я сказав гравцям: "Не втрачайте цей момент, вдихніть його на повні груди". Зв'язок між уболівальниками та гравцями тут неймовірний". ​

Дайч відзначив, що команда блискуче впоралася із завданням, продемонструвавши високу працездатність та дисципліну проти сильного європейського суперника. ​"Гравці були неймовірні," – додав він.

"Вони зробили те, що ми просили від них, вони показали організованість і бажання. Ми знаємо, що попереду багато роботи, але це чудовий початок. Я не міг би просити більшого". — підсумував наставник.