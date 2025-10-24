Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Вікторією Пльзень.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги Європи проти Вікторії Пльзень (1:2).

"Команда боролася до останньої хвилини, намагалася повернути гру в нормальне русло, тож я не думаю, що справа в повільності, як сказав Дібала. Ми були млявими у реалізації, це правда. Багато гравців давно не забивали, тому їм варто подивитися у дзеркало та запитати себе, чому так відбувається. Очевидно, що є проблеми. Якби ми не реалізували пенальті, ми б сьогодні знову не забили, хоч і провели більшу частину матчу у фінальній третині поля суперника. Нам треба над цим поміркувати.

Впевненість приходить з результатами та грою. Було багато моментів, де ми могли б діяти рішуче. У цьому матчі суперник не перекривав усі зони. Ми не були досить гармонійними у створенні моментів, не доводили справу до ударів зі штрафної. Нам потрібно підвищити ефективність в атаці, тому що ми постійно створюємо моменти, але потім не реалізуємо їх — цього недостатньо. У нас є гравці, тому кожен із них має прагнути зробити ще одну гольову передачу, ще один удар зі штрафного майданчика, а не здалеку.

Нам потрібно зробити цей крок у плані якості, інакше кожен виступ буде розцінено негативно, виходячи з результату, хоча я бачив і гарні, загалом, моменти. Саме атака приносить перемогу і нам абсолютно необхідно вирішити цю проблему. Безперечно, пропущений гол ніколи не приносить позитивних емоцій. Якщо в таких ситуаціях, як ми цього вечора, не забиваєте, потрібно починати турбуватися.

Довбик та Фергюсон? Команда грає регулярно, з правильною мотивацією та настроєм. Вони мають свободу дій. Не думаю, що це психологічна проблема – насправді вони дуже мотивовані. Проблема скоріше в умовах, що склалися, включаючи фізичні та технічні аспекти, коли вони, можливо, грають не найкращим чином. Що стосується Фергюсона, то минулого року він провів довгий період без гарних результатів, через що його прогрес затягується", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

