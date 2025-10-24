Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 23 жовтня 2025 року.

Грецький ПАОК у матчі третього туру основного етапу Ліги Європи в гостях обіграв Лілль (4:3).

Грецька команда забезпечила собі комфортну перевагу за підсумками першого тайму, коли голами відзначилися Суаліхо Мейте, Андрія Живкович та Янніс Константеліас.

На 57 хвилині Лілль відіграв один м'яч зусиллями Бенжамена Андре, після чого Хамза забив другий м'яч "догів".

На 71 хвилині Живкович не реалізував пенальті, але через три хвилини реабілітувався, оформивши дубль. На це французи відповіли голом Хамзи, який також оформив дубль.

Наприкінці матчу другу жовту картку отримав колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — ПАОК у рамках третього туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Лілль — ПАОК 3:4

Голи: ндре, 57, Хамза, 68, 78 — Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеліас, 42.

Лілль: Озер — Вердонк, Нгой (Мбемба, 46), Манді, Сантос (Меньє, 46) — Рагубер (Буадді, 61), Андре — Фернандес-Пардо, Сахрауї (Гаральдссон, 88), Коррея (Жиру, 61) — Хамза.

ПАОК: Ціфціс — Баба, Міхайлідіс, Кендзьора, Кенні — Мейте, Камара (Б'янко, 15) — Живкович, Константеліас, Десподов (Пелкас, 81) — чалов (Якумакіс, 66)

Попередження: Рагубер — Живкович, Ціфціс, Якумакіс, Кендзьора.

Вилучення: Кендзьора, 90+9 (друга жовта).

