Завершився 7 тур Ліги Європи.
Getty Images
23 січня 2026, 00:45
Брага - Ноттінгем Форест — 1:0
Гол: Єйтс (автогол) 54
Вилучення: Андерсон 90+5
Сельта - Лілль — 2:1
Голи: Сведеберг 1, Старфельт 69 — Жиру 86
Вилучення: Сотело 29
Динамо Загреб - ФКСБ 4:1
Голи: Бакрар 7, Бельо 11, 71, Куленович 90+3 -Бірліджа 42
РБ Зальцбург — Базель — 3:1
Голи: Алайбекович 4, 12, Краціг — Агбоніфо 56
Ніцца - Гоу Ехед Іглс — 3:1
Голи: Вахнутте 10, Гувея 41, 59 — Стоккерс 68
Рейнджерс — Лудогорець — 1:0
Гол: Діоманде 33
Ференцварош — Панатінаїкос — 1:1
Голи: Деле (пен) 62 — Зарурі 86
Утрехт — Генк — 0:2
Голи: Дзакарія 54, Гейманс (пен) 83