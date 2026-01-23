Брага - Ноттінгем Форест — 1:0

Гол: Єйтс (автогол) 54

Вилучення: Андерсон 90+5

Сельта - Лілль — 2:1

Голи: Сведеберг 1, Старфельт 69 — Жиру 86

Вилучення: Сотело 29

Динамо Загреб - ФКСБ 4:1

Голи: Бакрар 7, Бельо 11, 71, Куленович 90+3 -Бірліджа 42

РБ Зальцбург — Базель — 3:1

Голи: Алайбекович 4, 12, Краціг — Агбоніфо 56

Ніцца - Гоу Ехед Іглс — 3:1

Голи: Вахнутте 10, Гувея 41, 59 — Стоккерс 68

Рейнджерс — Лудогорець — 1:0

Гол: Діоманде 33

Ференцварош — Панатінаїкос — 1:1

Голи: Деле (пен) 62 — Зарурі 86

Утрехт — Генк — 0:2

Голи: Дзакарія 54, Гейманс (пен) 83