Рома — Штутгарт, Getty Images
22 січня 2026, 23:58
Штутгарт:
Рома — Штутгарт 2:0
Голи: Пізіллі, 40, 90+3
Рома: Свілар — Челік, Зюлковські (Ндіка, 59), Гіларді — Ренш, Коне (Крістанте, 59), Пізіллі, Цимікас (Веслі, 72) — Суле (Манчіні, 83), Пеллегріні (Дібала, 72) — Фергюсон.
Нюбель — Ассіньйон (Вагноман, 81), Єльтш, Шабо, Гендрікс — Каразор, Чема (Шпальт, 81) — Левелінг, Фюріх (Демірович, 70), Міттельштедт (Буанані, 70) — Ундав.
Попередження: Челік — Міттельштедт, Шабо