Ліга Європи

Перемога над Фенербахче гарантувала Астон Віллі місце в 1/8 фіналу

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері окреслив пріоритети команди на залишок сезону. Після перемоги над Фенербахче (1:0) у Стамбулі іспанський фахівець зізнався, що вважає перемогу в Лізі Європи більш реалістичним шляхом до Ліги чемпіонів, ніж фініш у топ-4 англійської Прем'єр-ліги.

Після нещодавньої поразки від Евертона Емері реалістично оцінив шанси своєї команди на внутрішній арені, зазначивши, що Вілла наразі не входить до п'ятірки найкращих команд Англії. Саме тому основний акцент робиться на єврокубок.

"У нас є чіткі цілі в цьому змаганні – бути претендентами на трофей. Ми хочемо перемогти, якщо нам знадобиться цей трофей для гри в Лізі чемпіонів. У нашій лізі це дуже складно. Я мрію бути тут і здобувати трофеї, а Європа — одна з наших цілей цього року", — заявив Емері, для якого матч у Туреччині став ювілейним, 100-м у цьому турнірі.

Героєм матчу в Стамбулі став Джейдон Санчо. Орендований у Манчестер Юнайтед вінгер забив єдиний гол у зустрічі. Це взяття воріт стало для нього першим у футболці Вілли у 19-му матчі за клуб. "Приємно мати менеджера, який тебе підтримує і вірить у тебе", — прокоментував свій успіх 25-річний гравець.

Перемога дозволила бірмінгемцям гарантувати собі місце у вісімці найкращих команд етапу ліги, що звільняє їх від виснажливих стикових матчів у лютому. Це важливий фактор для команди, яка з початку грудня провела вже 12 ігор.

Також Емері повідомив про кадрові новини: вперше з листопада у старті вийшов Тайрон Мінгс, а Амаду Онана повернувся на поле після травми. Наставник також натякнув на активність в останні дні трансферного вікна, щоб остаточно укомплектувати склад для вирішальних місяців сезону.