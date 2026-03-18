Каноніри відіграли гандикап у два мʼячі після першого матчу.

Брага розгромила Ференцварош та вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи (4:0)

Португальський колектив зазнав прикрої поразки від підопічних Робі Кіна минулого тижня (0:2). Тому терміново потрібно було брати справу у власні руки.

Господарі з перших хвилин почали відіграватися, і ще до завершення першого тайму рахунок за сумою двох ігор був на користь Браги. Орта на 11-й хвилині відкрив лік голам. Згодом Грілліч подвоїв перевагу, зрівнявши загальний рахунок протистояння. На 34-й хвилині Гонсало реалізував вихід віч-на-віч та довів справу до розгрому. Епізод переглядали на предмет офсайду, але порушення правил не було виявлено.

У другій 45-хвилинці погром гостей продовжився. Орта потужним ударом з меж штрафного майданчика оформив дубль. Після цього зелені перехопили ініціативу, але забити бодай один гол їм не вдалося.

У підсумку Брага виграла із загальним рахунком 4:2 за підсумками двоматчевого протистояння та стала першою командою, яка вийшла у чвертьфінал Ліги Європи.

Брага — Ференцварош 4:0

Голи: Орта 11, 53, Грілліч 15, Гонсало 34