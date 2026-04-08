Як і очікувалося, перший матч вийшов досить напруженим.
Брага - Реал Бетіс, Getty Images
08 квітня 2026, 21:54
У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи Брага на своєму полі зіграла внічию з Реал Бетісом. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Португальська команда відкрила рахунок у матчі на п'ятій хвилині завдяки голу у виконанні Флоріана Грілліча.
Потім на 61 хвилині підопічні Мануеля Пеллегріні відігралася, коли Кучо реалізував пенальті.
Гра у відповідь пройде 16 квітня в Іспанії.
Брага — Реал Бетіс 1:1
Голи: Грілліч, 5 — Кучо, 61 (пен).
Брага: Горнічек — Аррі-Мбі, Ніакате, Лагербільке — Мартінес (Доржелес, 77), Грілліч (Тікназ, 84), Горбі, Гомес — Родрігеш (Моутінью, 18), Орта (Наварро, 77) — Віктор (Москардо, 84).
Реал Бетіс: Лопес — Родрігес, Натан, Бартра, Руїбаль — Рока (Деосса, 63), Амрабат (Антоні, 46) — Абде (Рікельме, 78), Фідальго (Альтіміра, 63), Форнальс — Кучо (Авіла, 82).
Попередження: Ніакате, Горбі, Грілліч — Амрабат, Рока, Натан.