Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг офіційно призначений на посаду технічного директора нідерландського клубу Твенте. Про це повідомляє пресслужба клубу.

55-річний фахівець підписав контракт до середини 2028 року. З сезону 2026/27 тен Гаг змінить нинішнього технічного директора Яна Штрейера, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри після закінчення поточного сезону.

Тен Гаг розпочав тренерську кар'єру у Твенте, згодом працював у Аяксі, Манчестер Юнайтед та Баєрі.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року тен Гаг розглядався як кандидат на посаду головного тренера Вулвергемптона, однак угода з клубом не відбулася.