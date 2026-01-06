Нідерланди. Новина
Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед підписав контракт до середини 2028 року.
Ерік тен Гаг, getty images
06 січня 2026, 21:20
Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг офіційно призначений на посаду технічного директора нідерландського клубу Твенте. Про це повідомляє пресслужба клубу.
55-річний фахівець підписав контракт до середини 2028 року. З сезону 2026/27 тен Гаг змінить нинішнього технічного директора Яна Штрейера, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри після закінчення поточного сезону.
Тен Гаг розпочав тренерську кар'єру у Твенте, згодом працював у Аяксі, Манчестер Юнайтед та Баєрі.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року тен Гаг розглядався як кандидат на посаду головного тренера Вулвергемптона, однак угода з клубом не відбулася.