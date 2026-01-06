Нідерланди. Новина

Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед підписав контракт до середини 2028 року.

Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг офіційно призначений на посаду технічного директора нідерландського клубу Твенте. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Erik ten Hag vanaf volgend seizoen technisch directeur FC Twente



Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.



55-річний фахівець підписав контракт до середини 2028 року. З сезону 2026/27 тен Гаг змінить нинішнього технічного директора Яна Штрейера, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри після закінчення поточного сезону.

Тен Гаг розпочав тренерську кар'єру у Твенте, згодом працював у Аяксі, Манчестер Юнайтед та Баєрі.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року тен Гаг розглядався як кандидат на посаду головного тренера Вулвергемптона, однак угода з клубом не відбулася.