Стало известно расписание матчей первых туров после зимнего перерыва.
Мариуполь - Заря, фото: ФК Мариуполь
17 января 2020, 12:26
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала поединков 19-го и 20-го туров чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.
19 тур
22 февраля (суббота)
Мариуполь – Заря 14:00
Карпаты – Днепр-1 14:00
Олимпик – Львов 17:00
23 февраля (воскресенье)
Александрия – Колос 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Шахтер – Десна 17:00
20 тур
29 февраля (суббота)
Львов – Александрия 14:00
Десна – Мариуполь 14:00
Днепр-1 – Динамо 17:00
1 марта (воскресенье)
Колос – Карпаты 14:00
Заря – Олимпик 14:00
Ворскла – Шахтер 17:00
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