Украина

Стало известно расписание матчей первых туров после зимнего перерыва.

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала поединков 19-го и 20-го туров чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.

19 тур

22 февраля (суббота)

Мариуполь – Заря 14:00

Карпаты – Днепр-1 14:00

Олимпик – Львов 17:00

23 февраля (воскресенье)

Александрия – Колос 14:00

Динамо – Ворскла 17:00

Шахтер – Десна 17:00

20 тур

29 февраля (суббота)

Львов – Александрия 14:00

Десна – Мариуполь 14:00

Днепр-1 – Динамо 17:00

1 марта (воскресенье)

Колос – Карпаты 14:00

Заря – Олимпик 14:00

Ворскла – Шахтер 17:00

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