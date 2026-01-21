Ліга чемпіонів

На рахунку французького форварда 11 забитих м'ячів цього сезону Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у матчі основного етапу Ліги чемпіонів розгромив Монако (6:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, для якого це були 10 та 11 голи у нинішній єврокубковій кампанії.

Таким чином, 27-річний француз повторив рекорд португальського форварда Кріштіану Роналду за голами за один основний/груповий етап ЛЧ. Роналду забив 11 голів за шість матчів у сезоні-2015/16.

Також Мбаппе став лише четвертим гравцем Реала, який зміг забити десять та більше м'ячів в одному сезоні Ліги чемпіонів. До нього подібне вдавалося Раулю, Роналду та Каріму Бензема.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Монако.