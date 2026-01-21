Ліга чемпіонів

Бакинці двічі відігравалися по ходу зустрічі та забили вирішальний м’яч у компенсований час. Німецький клуб вилітає.

Карабах здобув надважливу перемогу над Айнтрахтом Франкфурт у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок у Баку завершився з рахунком 3:2, а вирішальний гол господарі забили вже на 90+4-й хвилині.

Команда з Азербайджану відкрила рахунок уже на 4-й хвилині — Камілло Дуран скористався метушнею у штрафному майданчику гостей і влучно пробив по воротах. Проте Айнтрахт швидко відповів: на 11-й хвилині Кан Узун перехопив помилку в центрі поля та точним ударом зрівняв рахунок.

У другому таймі боротьба загострилася. На 78-й хвилині німецький клуб вийшов уперед після реалізованого пенальті у виконанні Фареса Шаїбі. Однак Карабах знову проявив характер — на 80-й хвилині Дуран оформив дубль, замкнувши гострий простріл з лівого флангу.

На 84-й хвилині на поле вийшов український вінгер Карабаха Олексій Кащук, а кульмінація настала вже у компенсований час. Після подачі Сілви зі стандарту центральний захисник Бахлул Мустафазаде несподівано для оборони Айнтрахта опинився у штрафному майданчику та потужним ударом приніс Карабаху перемогу — 3:2.

Цей успіх значно покращив позиції Карабаха у боротьбі за вихід до плей-оф, тоді як Айнтрахт Франкфурт зазнав болісної поразки, яка позбавила шансів на продовження виступів у Лізі чемпіонів.

Карабах - Айнтрахт Франкфурт 3:2

Голи: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 - Узун, 11, Шаїбі, 78 (пен)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде (Кащук, 84), Монт'єль (Аддай, 84), Зубір — Дуран (Курбанлі, 90)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Теат, Кох, Коллінз (Гойлунн, 85) — Браун, Ларссон (Стафф, 85), Скірі, Крістенсен — Кнауфф (Баоя, 79), Узун (Шаїбі, 71), Доан (Гетце, 71)

Попередження: Дуран — Крістенсен, Стафф