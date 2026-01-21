Іспанія

Контракт поляка з Барселоною добігає кінця, рішення щодо майбутнього очікується влітку.

Нападник Барселони Роберт Левандовські має дуже конкретні пропозиції від клубів МЛС і серйозно розглядає можливість переїзду до США вже цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, кілька клубів МЛС активно просувають ідею трансферу, а сам польський форвард позитивно ставиться до варіанту продовження кар’єри у Сполучених Штатах. Переїзд за океан вважається для Левандовські привабливим як у спортивному, так і в життєвому плані.

Водночас МЛС — не єдиний можливий напрямок. Серед альтернативних варіантів також називають перехід до Саудівської Аравії або ще один амбітний виклик у межах європейського футболу.

Контракт Роберта Левандовські з Барселоною спливає після завершення поточного сезону. При цьому, як зазначається, варіант завершення кар’єри вже цього літа наразі не розглядається — 37-річний форвард налаштований продовжувати виступи на найвищому рівні.