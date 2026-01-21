Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка.
Георгій Судаков, Getty Images
21 січня 2026, 21:08
Туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Стедіум.
Жозе Моурінью вирішив використати з перших хвилин Анатолія Трубіна у воротах, тоді як Георгій Судаков розташується під нападником.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо — Локателлі, К. Тюрам — Маккенні, Міретті, Їлдиз — Девід.
Запасні: Перін, Пінсольйо, Гатті, Скалья, Консейсан, Жегрова, Аджич, Костич, Опенда, Жуан Маріу, Кабаль, Рухі.
Запасні: Феррейра, А. Сілва, Барренечеа, Брума, Іванович, Ману, Банжакі, Нету, Олівейра, Регу, Пріоште.
Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Еурснес — Престіанні, Судаков, Шельдеруп — Павлідіс.
Гра Ювентус — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.