Ліга чемпіонів

Команди обмінялися голами вже в першому таймі та зберегли інтригу в боротьбі за плей-оф без додаткового раунду.

Галатасарай зіграв унічию з Атлетіко Мадрид у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:1 і пройшов у високому темпі з великою кількістю гольових моментів біля обох воріт.

Гості відкрили рахунок уже на 4-й хвилині. Після флангової подачі Маттео Руджері м’яч у центрі штрафного майданчика точно головою спрямував у сітку Джуліано Сімеоне. Атлетіко намагався розвинути успіх і ще кілька разів небезпечно атакував ворота Чакира.

Галатасарай поступово вирівняв гру й на 20-й хвилині відновив рівновагу. Після прострілу з правого флангу м’яч у власні ворота зрізав Маркос Льоренте, оформивши автогол. До перерви обидві команди мали шанси вийти вперед, однак рахунок більше не змінювався.

У другому таймі матч перетворився на обопільну боротьбу з великою кількістю єдиноборств. Атлетіко створив кілька небезпечних моментів після стандартів, а Галатасарай відповідав швидкими атаками за участю Віктора Осімгена. Наприкінці зустрічі стамбульський клуб був близький до перемоги, але Ян Облак кілька разів врятував мадридців, зокрема після удару Габріела Сари у компенсований час.

Нічия дозволила обом командам зберегти шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а доля путівок вирішуватиметься в заключному турі основного раунду.

Галатасарай — Атлетіко Мадрид 1:1

Голи: Льоренте (аг), 20 - Сімеоне, 4

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Елмали — Торрейра (Гюндоган, 88), Леміна — Сане, Акгюн (Сара, 65), Їлмаз (Якобс, 80) — Осімген

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке (Ле Норман, 56), Барріос (Кардосо, 56), Альмада (Баена, 46) — Серлот (Грізманн, 61), Альварес (Гонсалес, 73)

Попередження: Осімген, Шоллої, Леміна — Пубіль, Альмада, Барріос, Сімеоне