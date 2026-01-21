Англія

Наполі та Ювентус зберігають інтерес до марокканського форварда Фенербахче.

Нападник Фенербахче Юссеф Ен-Несірі найближчим часом ухвалить рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, до переліку зацікавлених клубів, окрім Наполі та Ювентуса, приєдналася й Астон Вілла. Англійський клуб зв’язався з оточенням марокканського форварда протягом останніх 24 годин та розглядає його як один із варіантів підсилення атаки.

Водночас Астон Вілла вже кілька днів працює над трансфером Теммі Абрагама. З футболістом досягнуто згоди щодо особистих умов контракту, однак домовленості з Бешикташем наразі немає, що змушує клуб паралельно розглядати інші кандидатури.

Італійські клуби продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Ен-Несірі та зберігають активний інтерес до нападника. Контракт 28-річного марокканця з Фенербахче чинний до літа 2029 року.

У поточному сезоні Ен-Несірі провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 8 м’ячів та віддав 1 результативну передачу. Загалом форвард провів на полі 1779 хвилин на клубному рівні.