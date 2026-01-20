Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 20 січня, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 20 січня, львівські Карпати проведуть свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Першим суперником команди Франсіско Фернандеса, який під час зимової перерви змінив Владислава Лупашка, буде південнокорейський Теджон. Матч розпочнеться о 12:00.

Після першої половини сезону Карпати набрали 19 очок за 16 турів і посідають дев'яте місце в УПЛ, тоді як Теджон став віце-чемпіоном своєї країни, поступившись Чонбуку.