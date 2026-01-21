Англія

18-річний талант гратиме під керівництвом Роберто Де Дзербі без опції викупу.

Атакуючий півзахисник Арсенала Ітан Нванері вирушив до Франції, щоб завершити перехід у Марсель на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

За інформацією джерела, лондонський клуб надав дозвіл на угоду, яка не передбачає опції викупу. Розмір орендної плати та додаткового бонусу за розвиток залежатиме від кількості ігрових хвилин, які Нванері отримає у складі французького клубу.

Очікується, що 18-річний футболіст пройде медичний огляд і оформить трансфер до кінця тижня. Інтерес до англійця проявляли й інші клуби з Європи та АПЛ, однак вирішальним фактором стало бажання Мікеля Артети, аби молодий гравець працював саме під керівництвом Роберто Де Дзербі та спробував повторити шлях прогресу Вільяма Саліба.

У поточному сезоні Нванері мав обмежений ігровий час у складі Арсенала: він провів 10 матчів у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. Загалом на його рахунку 50 поєдинків за першу команду лондонців та 10 забитих м’ячів. Хавбек є наймолодшим дебютантом в історії Прем’єр-ліги — у вересні 2022 року він зіграв за Арсенал у віці 15 років.

У серпні минулого року Нванері підписав новий п’ятирічний контракт з Арсеналом, тож оренда до Марселя розглядається як етап розвитку молодого гравця у другій частині сезону.