Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Легією.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у першому контрольному матчі на зборах проти польської Легії (0:0).

"Я завжди притримуюсь такої точки зору, що все, що не робиться — це все до кращого. Будь-який матч буде максимально корисним. Сьогодні ми отримали достатньо фізичного навантаження в першу чергу. А що дуже важливо — ми відпрацьовували також тактичні моменти. В майбутньому все може бути, і потрібно до всього бути готовими. Такі матчі, мабуть, потрібні. Ми такого не планували, звичайно, це для нас перша гра, і не планували більше навантаження на хлопців. Ми самі це все зробили. Почали матч трошки розслабленими, і з цього і виходило вилучення. Потім ми відпрацьовували за себе і за того хлопця.

У разі вилучення продовжувати грати в рівноцінних складах? Це умови суддівського корпусу були, ми не змогли домовитись. Звісно, у всіх матчах, які ми граємо на зборах, ми домовляємося, якщо немає якихось моментів, що стосуються дисципліни, вилучення, які можуть бути, скажімо так, як сьогодні. І Легія була також за, тому що для них це також матч, яким вони готуються до сезону. І для нас він також потрібний, тому що це перший матч. Але судді сьогодні сказали, що так і по-другому ніяк. Тому ми це приймаємо так, як повинно бути. Багато хлопців ще сьогодні не зіграли, але потрібно очікувати такого завжди.

Ми якраз закцентували увагу з хлопцями на тому, що у нас перші матчі — це в першу чергу ми готуємося, це фізичне навантаження. Отримуємо свій ігровий час, завдання маємо на цьому зборі набирати. Тому, що стосується фізичного навантаження, ми просто робимо свою роботу і не відволікаємося на ті моменти.

Як відбувався вибір гравців і чому на заміні були певні гравці, які сьогодні не зіграли? Ми з хлопцями поговорили на цю тему. Вони з розумінням ставляться, тому що у нас на зборі 26 гравців і всі повинні мати ігровий час. Тому наступна гра буде трошки іншою. Ми дамо хлопцям, ті які сьогодні не зіграли, хтось буде більше працювати над фізичними можливостями своїми, без ігрової практики. Тому я рахую, що хлопці ставляться до цього нормально і це нормальний процес.

Для нас нові гравці не новачки, тому що ми стежимо за ними. Це було наше бажання тренерське, ми знаємо їхні можливості. Зараз завдання номер один — це інтегрувати їх в нашу гру максимально швидко. Тому на цьому ми зараз сконцентровані. Те що вони з добрими, скажімо так, ігровими якостями, які підходять під наш футбол — це сто відсотків.

Ми також повинні подивитись на наших гравців з іншої сторони, їхні можливості на цій позиції. Потрібно також зауважити, що Мельниченко у збірній грає на позиції центрального захисника, і якраз у нас велика можливість перевірити це і в нашій грі", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Свій наступний матч Полісся проведе проти південнокорейського Інчхона – гра запланована на 23 січня.