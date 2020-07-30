Украина

Бывший главный тренер приазовцев поблагодарил всех за проведенное время и пожелал успехов.

Александр Бабич попрощался с игроками, болельщиками и руководством Мариуполя после трех сезонов совместной работы.

"Как говорил вожак стаи: это была славная охота! Три года. Даже не верится, что они пролетели как один яркий миг. Мы все вместе росли как команда, как мужики. Взрослели, радовались и огорчались, иногда — не без этого — раздражались. Но, что важно — мы всегда были единым целым. Мы не ломались в трудные моменты, сжимались как пружина и выстреливали тогда, когда все было против нас. Мы как настоящая банда были единым целым, сражались и за себя, и за того парня.



Я скажу сейчас за всех моих коллег- мы многому научились у вас, пацаны. Стали мудрее — тоже благодаря Вам. Хочется поблагодарить всех, кто подарил эти эмоции. Прежде всего всей команде, всем, кто помогал команде, переживал за нее. Вкладывал частичку души для достижения цели. Благодарим руководство за созданные для работы условия.

Эмоций много — но помните: все только начинается и с кем бы и где вы не работали, играли, помните — все только начинается. И с каждой ступенькой мы становимся сильнее. Главное — не передавайте самих себя. И любите футбол в себе, а не себя в футболе. Банда, не прощаемся, а говорим до свидания!", — написал Александр Бабич в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что последним поединком для тренера стала встреча с Колосом в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы.