Исполнительный комитет УАФ на заседании утвердил календарь украинской Премьер-лиги в следующем сезоне, сообщил официальный сайт ассоциации.

Чемпионат стартует 22 августа (это базовая дата первого тура), а должен закончиться 15 мая. В турнире примут участие 14 клубов.

В следующем сезоне УПЛ будет сыграна в 26 туров – команды проведут два круга, после чего не будут делиться на группы.

Ряды участников УПЛ пополнят три команды Первой лиги. За тур до финиша (у Руха есть игра в запасе) турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 Ингулец Ингулец 29 59
2 Минай Минай 29 59
3 Волынь Волынь 29 57
4 Агробизнес Агробизнес 29 57
5 Рух Рух 28 55


Последний тур Первой лиги состоится 13 августа.