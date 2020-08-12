Сезон-2019/20 будет проведен в два круга без деления команд на группы.
Шахтер - Динамо, shakhtar.com
12 августа 2020, 16:44
Исполнительный комитет УАФ на заседании утвердил календарь украинской Премьер-лиги в следующем сезоне, сообщил официальный сайт ассоциации.
Чемпионат стартует 22 августа (это базовая дата первого тура), а должен закончиться 15 мая. В турнире примут участие 14 клубов.
В следующем сезоне УПЛ будет сыграна в 26 туров – команды проведут два круга, после чего не будут делиться на группы.
Ряды участников УПЛ пополнят три команды Первой лиги. За тур до финиша (у Руха есть игра в запасе) турнирная таблица выглядит следующим образом:
Последний тур Первой лиги состоится 13 августа.