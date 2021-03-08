Украина

Специалист поделился мыслями о поединке украинского чемпионата.

Ассистент Василия Кобина в Минае Николай Цымбал прокомментировал поражение киевскому Динамо в матче 17-го тура УПЛ.

- Если Минай остается в премьер-лиге, это будет чудом?

– Нет, для нас это не будет чудом. Мы планируем остаться в премьер-лиге. Зашли сюда не на один сезон.

- Как оцените нынешнюю форму Артема Милевского?

– Своим отношением к тренировочному процессу он заслужил выйти сегодня на поле с первых минут. Милевский работает на максимуме своих нынешних возможностей.

Игроки у него учатся и перенимают опыт. Сегодня он хорошо сыграл. Цеплялся за мячи, был хорош в подыгрыше. Вы видели, как его провожал стадион. Думаю, что киевские болельщики не аплодируют просто так, – сказал Цымбал на послематчевой пресс-конференции.

Ранее нападающий Миная Артем Милевский, который большую часть своей карьеры провел в Динамо, поделился своими эмоциями после поражения от киевлян (0:3) в матче 17-го тура УПЛ.