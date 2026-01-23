Іспанія

Іспанець налаштовує своїх підопічних.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про універсальність гравців «вершкових». Його слова наводить AS.

«Футболісти готові помагати. Вони ставлять команду вище за себе.

Ось що я хочу бачити: відданих своїй справі гравців, які готові грати на команду. Вони універсальні та неймовірно сильні. Вони мають талант, який дозволяє їм грати на будь-якій позиції.

Я намагаюся допомагати гравцям. Не можу говорити про минуле, про те, чи стали вони щасливішими чи ні. Вони готові працювати, прийняли мене з розкритими обіймами», – сказав Арбелоа.