Іспанець налаштовує своїх підопічних.
Альваро Арбелоа, Getty images
23 січня 2026, 22:33
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про універсальність гравців «вершкових». Його слова наводить AS.
«Футболісти готові помагати. Вони ставлять команду вище за себе.
Ось що я хочу бачити: відданих своїй справі гравців, які готові грати на команду. Вони універсальні та неймовірно сильні. Вони мають талант, який дозволяє їм грати на будь-якій позиції.
Я намагаюся допомагати гравцям. Не можу говорити про минуле, про те, чи стали вони щасливішими чи ні. Вони готові працювати, прийняли мене з розкритими обіймами», – сказав Арбелоа.