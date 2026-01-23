Англія

Італійський форвард приєднався до англійського клубу з правом викупу влітку.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання нападника Лоренцо Лукки, який переходить з Наполі на правах оренди. Про це повідомляє пресслужба Ноттінгем Форест.

Угода передбачає опцію викупу футболіста після завершення поточного сезону.

25-річний італієць перебрався до Англії після яскравих виступів у Серії A, де в сезоні-2024/25 став найкращим бомбардиром Удінезе, забивши 14 м’ячів. Загалом за два сезони у складі клубу з Удіне Лукка взяв участь у 75 матчах та записав на свій рахунок 29 результативних дій.

Успішна гра за Удінезе принесла форварду п’ять матчів за національну збірну Італії, а також трансфер до Наполі влітку 2025 року. Тепер Лукка вирушає на Трентсайд, де спробує закріпитися в складі Ноттінгем Форест, а його оренда може перерости в повноцінний перехід.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що оренда Лукки обійдеться англійському клубу в 1 мільйон євро, а опція викупу складе 40 мільйонів і не є обов’язковою.