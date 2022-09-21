Україна

Рашисти пошкодили футбольну арену в місті.

Під час окупації міста Ірпень рашисти майже зруйнували міський стадіон. Але він буде наново відбудований.

Екс-тренер збірної України та легендарний футболіст Андрій Шевченко, разом із Fondazione Milan, допоможуть його відбудувати.

"Частиною ДНК Мілана була постійна увага до основних соціальних питань та підтримка у різних надзвичайних ситуаціях. Мілан, як соціальний інститут, відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві.

Ми знаходимося на боці такої легенди як Шевченка, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Новий проект в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", — прокоментував проєкт допомоги президент Мілана Паоло Скароні.