Рашисти пошкодили футбольну арену в місті.
Стадіон в Ірпені, ITV
21 вересня 2022, 20:58
Під час окупації міста Ірпень рашисти майже зруйнували міський стадіон. Але він буде наново відбудований.
Екс-тренер збірної України та легендарний футболіст Андрій Шевченко, разом із Fondazione Milan, допоможуть його відбудувати.
"Частиною ДНК Мілана була постійна увага до основних соціальних питань та підтримка у різних надзвичайних ситуаціях. Мілан, як соціальний інститут, відчуває відповідальність робити свій внесок через конкретні дії для сприяння позитивним змінам у суспільстві.
Ми знаходимося на боці такої легенди як Шевченка, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Новий проект в Ірпені, як і візит Андрія сьогодні, свідчить про бажання разом продовжувати цей шлях", — прокоментував проєкт допомоги президент Мілана Паоло Скароні.