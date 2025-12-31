Туреччина

Перемовини між клубами продовжуються.

Захисник Трабзонспору Арсеній Батагов може продовжити свою кар'єру в португальській Прімейрі. Про це повідомляє журналіст HT Spor Мехмет Їлмаз.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлена ​​Бенфіка, яка вже розпочала офіційні переговори щодо трансферу футболіста, запропонувавши турецькому клубу 22 мільйони євро.

Трабзонспор поки не дав відповіді для "орлів", але раніше була інформація, що керівництво Трабзона не хоче розлучатися з гравцем взимку, але хоче виручити за нього близько 25 млн євро.

Батагов виступає за Трабзонспор з літа 2024 року, перейшовши із Зорі. Нинішнього сезону він провів 18 матчів, у яких віддав два асисти.

Бенфіка, у складі якої виступають двоє українців — Анатолій Трубін та Георгій Судаков, посідає третє місце у чемпіонаті Португалії.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка оголосила про перехід Кабрала.