Інше

Перше вручення нової премії відбудеться у Дубаї у 2026 році.

ФІФА та Спортивна рада Дубая підписали угоду про партнерство для вручення нових нагород, які щороку присуджуватимуть найкращим футболістам. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Починаючи з 2026 року, цей захід стане єдиною офіційною щорічною церемонією нагородження ФІФА, яка збиратиме найвпливовіших діячів футболу з усього світу, щоб відзначити найкращих гравців, команди та досягнення за минулий календарний рік.

"Ми раді об'єднати зусилля з Дубаєм, містом, яке живе і дихає футболом, для розвитку цього заходу світового класу. Ці світові футбольні нагороди будуть не просто церемонією нагородження, а інноваційним способом відзначити футбол та вшанувати найкращих гравців року як на полі, так і за його межами", — сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Більш детальна інформація про категорії нагород, системи висування кандидатур та голосування, а також дати проведення заходу буде надана пізніше.