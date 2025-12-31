Інше

Керівництво клубу незадоволене останніми результатами "синіх", і це далеко не все.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска може залишити лондонську команду у січні. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, останнім часом відносини між керівництвом "синіх" та 45-річним італійцем дуже натягнуті — насамперед через негативні результати.

З останніх семи матчів Челсі виграв лише один поєдинок у АПЛ, через що "сині" опустилися на п'яте місце і вже відстають від Арсеналу на 15 очок.

Також наголошується, що у Енцо та керівництва розійшлися погляди у політиці клубу – італієць хоче мати більш досвідчених гравців у складі, тоді як керівники зацікавлені у вихованні та купівлі молодих талантів для майбутніх продажів, при цьому вимагаючи результатів на полі.

Додамо, що після матчу з Евертоном (2:0), який пройшов у середині грудня, Мареска заявив, що останні 48 годин були гіршими за час його роботи в Челсі і багато людей не підтримують ні його, ні команду.

Нагадаємо, Мареска очолює "синіх" з літа минулого року. Під його керівництвом Челсі став переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу, а також повернувся до Ліги чемпіонів, де зараз посідає 13 місце. Його контракт розрахований до літа 2029 року.

Свій наступний матч Челсі проведе проти Манчестер Сіті – гра запланована на 4 січня.