Іспанія

Француз не допоможе "вершковим" у розіграші Суперкубку Іспанії.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Після медичного обстеження у 27-річного француза діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна.

За даними ЗМІ, форвард пропустить близько трьох тижнів.

Таким чином Кіліан пропустить найближчий розіграш Суперкубку Іспанії, який пройде з 7 по 11 січня.

Цього сезону Мбаппе провів 24 матчі, в яких забив 29 голів та віддав чотири гольові передачі.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Бетіса – гра Ла Ліги запланована на 4 січня. Півфінал Суперкубку Іспанії проти Атлетіко відбудеться 8 січня.