Іспанія

Причин такого рішення не розголошуються.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід правого захисника Адрії Альтіміри.

24-річний іспанець виступав за "жовту субмарину" з літа 2023 року. На його рахунку 22 матчі, чотири з яких цього сезону. Минулий сезон футболіст провів у складі Леганеса на правах оренди.

Також додамо, що за даними порталу Transfermarkt, Альтіміра продовжить свою кар'єру у складі Депортіво, який посідає третє місце у Сегунді.

