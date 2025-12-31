Причин такого рішення не розголошуються.
Адрія Альтіміра, Getty Images
31 грудня 2025, 18:21
Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід правого захисника Адрії Альтіміри.
Причини такого рішення не розголошуються.
24-річний іспанець виступав за "жовту субмарину" з літа 2023 року. На його рахунку 22 матчі, чотири з яких цього сезону. Минулий сезон футболіст провів у складі Леганеса на правах оренди.
Також додамо, що за даними порталу Transfermarkt, Альтіміра продовжить свою кар'єру у складі Депортіво, який посідає третє місце у Сегунді.
