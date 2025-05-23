Двоє представників "еліти" намагатимуться не опинитися в Першій лізі.
Жеребкування, upl.ua
23 травня 2025, 16:27
У столичному Будинку футболу відбулася процедура жеребкування плей-оф за право участі в українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26, передає офіційний сайт турніру.
Нагадаємо, що згідно регламенту, 13-та й 14-та команди "еліти" проведуть два матчі проти 4-го й 3-го колективів Першої ліги.
Календар плей-оф
Перші матчі
Четвер, 29 травня
4-й колектив Першої ліги — 13-та команда УПЛ
14-та команда УПЛ — 3-й колектив Першої ліги
Матчі-відповіді
Неділя, 1 червня
13-та команда УПЛ — 4-й колектив Першої ліги
3-й колектив Першої ліги — 14-та команда УПЛ
Зараз 13-ю в УПЛ іде Ворскла, тоді як на 14-й сходинці перебуває Лівий Берег. У Першій лізі на третій сходинці перебуває Кудрівка, а четвертим іде Металіст-1925.