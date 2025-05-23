Україна

Двоє представників "еліти" намагатимуться не опинитися в Першій лізі.

У столичному Будинку футболу відбулася процедура жеребкування плей-оф за право участі в українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26, передає офіційний сайт турніру.

Нагадаємо, що згідно регламенту, 13-та й 14-та команди "еліти" проведуть два матчі проти 4-го й 3-го колективів Першої ліги.

Календар плей-оф

Перші матчі

Четвер, 29 травня

4-й колектив Першої ліги — 13-та команда УПЛ

14-та команда УПЛ — 3-й колектив Першої ліги

Матчі-відповіді

Неділя, 1 червня

13-та команда УПЛ — 4-й колектив Першої ліги

3-й колектив Першої ліги — 14-та команда УПЛ

Зараз 13-ю в УПЛ іде Ворскла, тоді як на 14-й сходинці перебуває Лівий Берег. У Першій лізі на третій сходинці перебуває Кудрівка, а четвертим іде Металіст-1925.