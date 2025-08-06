Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Вііталій Романов, ФК Динамо Київ
06 серпня 2025, 11:24
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Рух — Динамо Київ обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Андрій Коваленко.
Поєдинок Карпати — Шахтар довірили Миколі Балакіну, якому із системою VAR допоможе Денис Шурман.
УПЛ. 3 тур
8 серпня (п’ятниця)
15:30 Полтава — Верес. Арбітр — Резніков Д.М. (Кам'янське), Арбітр VAR — Пасхал І.Ю. (Херсон)
18:00 Рух — Динамо. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро), Арбітр VAR — Коваленко А.А. (Полтава)
9 серпня (субота)
13:00 Кривбас — Металіст 1925. Арбітр — Копієвський В.В. (Кропивницький), Арбітр VAR — Омельченко О.В. (Слов'янськ)
15:30 ЛНЗ — Епіцентр. Арбітр — Кубряк Д.В. (Одеса), Арбітр VAR — Задиран С.С. (Київська обл.)
10 серпня (неділя)
13:00 Оболонь — Олександрія. Арбітр — Кальонов О.О. (Хмельницький), Арбітр VAR — Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
15:30 Полісся — Колос. Арбітр — Афанасьєв О.О. (Харків), Арбітр VAR — Деревінський О.О. (Хмельницький)
18:00 Карпати — Шахтар. Арбітр — Балакін М.О. (Київська обл.), Арбітр VAR — Шурман Д.Л. (Київська обл.)
11 серпня (понеділок)
18:00 Зоря — Кудрівка. Арбітр — Євтухов Д.Ю. (Дніпро), Арбітр VAR — Панчишин Д.І. (Харків).
Після першого туру Кудрівка очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Полісся та Колос.