Україна

Ще одна гра буде підтверджена пізніше.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів третього туру УПЛ.

Третій тур розпочнеться у п'ятницю, 15 серпня, матчем між львівським Рухом та столичною Оболонню.

Донецький Шахтар проведе свій матч у неділю, 17 серпня, проти рівненського Вереса.

Вікенд завершиться в понеділок, 18 серпня, матчем між луганською Зорею та Кривбасом.

УПЛ. 3 тур

15 серпня (п’ятниця)

Рух — Оболонь 18:00

16 серпня (субота)

Олександрія — Металіст 1925 13:00

Колос — Карпати 15:30

17 серпня (неділя)

Кудрівка — Полтава 13:00

Верес — Шахтар 15:30

Полісся — ЛНЗ 18:00

18 серпня (понеділок)

Зоря — Кривбас 18:00

Також зазначимо, що дата та час проведення матчу Епіцентр — Динамо Київ будуть підтверджені пізніше після виступів "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів.