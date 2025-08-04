Ще одна гра буде підтверджена пізніше.
ФК Динамо Київ
04 серпня 2025, 20:15
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів третього туру УПЛ.
Третій тур розпочнеться у п'ятницю, 15 серпня, матчем між львівським Рухом та столичною Оболонню.
Донецький Шахтар проведе свій матч у неділю, 17 серпня, проти рівненського Вереса.
Вікенд завершиться в понеділок, 18 серпня, матчем між луганською Зорею та Кривбасом.
УПЛ. 3 тур
15 серпня (п’ятниця)
Рух — Оболонь 18:00
16 серпня (субота)
Олександрія — Металіст 1925 13:00
Колос — Карпати 15:30
17 серпня (неділя)
Кудрівка — Полтава 13:00
Верес — Шахтар 15:30
Полісся — ЛНЗ 18:00
18 серпня (понеділок)
Зоря — Кривбас 18:00
Також зазначимо, що дата та час проведення матчу Епіцентр — Динамо Київ будуть підтверджені пізніше після виступів "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів.