Україна

Олександрія продала свого найкращого гравця минулого сезону.

Від Олександрії зразка історичного для клубу минулого "срібного" сезону вже залишились самі нариси, і кілька годин тому клуб оголосив про відхід ключового творця успіху команди Руслана Ротаня на футбольному полі.

Ідеться проти бразильського нападника Хуана Альвіну Безерру, який за два роки перебування в складі "поліграфів" устиг стати справжнім лідером команди.

Цього ж літа за 22-річним виконавцем прийшов єгипетський Замалек, який домовився з Олександрією щодо трансферу за 1,8 млн євро + бонуси.

Контракт підписано до 2029 року.

Безерра загалом провів за український колектив 42 матчі, забив дев’ять голів та віддав стільки ж гольових передач, а минулого сезону вболівальники клубу визнали його найкращим гравцем кампанії.