Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Колоса (0:1).

"Я хлопцям сказав — ми повинні довіряти один одному на 100%. Якщо ви сьогодні в складі граєте — я, навпаки, великий шанувальник того, аби були ротації, особливо коли є черга з шести-семи матчів, де йде гра на виснаження. Тому тут дуже важливо, щоб був професіоналізм від гравців і також довіра від тренера. Звісно, що хтось це робить, хтось не робить — і від цього завжди страждає команда. Ця поразка на мені — 100%. Тому що можна багато критикувати й говорити, що, можливо, потрібно було поставити склад, який грав з Пакшем, але я все ж таки, якщо все повернути назад, то зробив би так само. Ми повинні дивитись на крок далі й розуміти стан кожного з гравців, щоб вони, не дай Боже, не травмувались у матчах, які в нас ще є.

Не хочеться скаржитись — 100%. І я не буду скаржитись, я сказав, тому що це наша доля така. Й зараз тяжко, мабуть, тільки хлопцям на фронті. А ми... переїзди — це так, тяжко. Відновлення хлопцям — я згоден. Але все рівно — сьогодні в нас практично вийшло дуже багато свіжих гравців, які повинні були доводити. Так, жарко, потрібно мати характер обов’язково. Сьогодні, на жаль, не всі гравці цього хотіли — й від цього дуже шкода хлопців, які віддавались на 100%. А те, що сьогодні в грі, скажемо так, хлопці, які два дні тому зіграли, — вони набагато свіжіше виглядали, ніж ті, що були свіжі. Ось це більше бентежить. Це говорить про те, що повинен бути характер, потрібно, щоб була конкуренція, потрібно все починати з тренувань. Сьогодні, по суті, це все було видно для тренерського складу як на листі.

Я звик довіряти футболістам. Знову ж таки, є моменти, де гравець віддається на 100%, і в нього щось не виходить. А є гравець, по якому видно, що він не віддається, якому байдуже на колектив — таких гравців не буде в команді.

Нагорода найкращому тренеру минулого сезону? Ви знаєте, дуже приємно. Звісно, що це робота всіх — у першу чергу гравців, тренерського складу, все разом. Тому це, скажемо так, не особиста нагорода — це нагорода всього тренерського складу й гравців, керівництва. Для мене це важливо. Потрібно ставити нові завдання, потрібно дуже багато рости, аналізувати й ставити нові цілі. Ця відзнака — це вже історія", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Колос.