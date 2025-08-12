Україна

У сфері інтересів "гірників" опинився фланговий нападник клубу бразильської Серії А.

Шахтар може спробувати придбати лівого вінгера Крузейру Кайке Кенджі, передає портал GOAL.

"Гірники" розглядають можливість подання пропозиції щодо 19-річного бразильця. Його контракт із Крузейру розраховано до кінця 2028 року й включає високу клаусулу для закордонних клубів.

У той же час у Крузейру очікують, що потенційна пропозиція щодо Кайке Кенджі з Європи перевищить 10 млн євро. Клуб володіє 90% прав на гравця, тоді як інші 10% належать Сан-Каетано.

За даними transfermarkt, на рахунку флангового нападника 17 голів і один асист у 35-ти матчах за Крузейру U-20. У десяти поєдинках за головну команду клубу бразилець результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Шахтар узгодив перехід лівого вінгера Сан-Паулу.