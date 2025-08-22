Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Один із знакових для донецького Шахтаря фільмів власного виробництва має назву "18 секунд до мрії". Так, він про Андреса Палопа та андалузьку Севілью. А ще він фактично про цифри статистики, які взагалі нічого не вирішують, коли пролунав фінальний свисток, а на табло не той рахунок, який ми всі, напевно, хотіли б бачити. "Гірники" залишили поле з 26 ударами по воротах суперників. Просто уявіть собі цю частоту створення небезпеки.

Але гол лише один на їхньому рахунку. Та й те — Бондарю довелось перекривати власну ж хибу, якої на такому рівні просто не мало б бути у настільки відповідальних поєдинках. За тиждень у Швейцарії, можливо, буде футбол з іншою ефективністю від Шахтаря. Більшою, як нам би того хотілося б, але хто в нього гратиме, якщо лазарет потрохи стає схожим на роздягальню лондонського Челсі перед початком минулого сезону?

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Міський ім. Генріха Реймана (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Два удари в площину воріт Шахтаря завдали суперники в цій грі, один із них виявився результативним, а інший — Різник перевів над поперечиною в доволі делікатний момент посеред першого тайму, коли його партнери вже починали захоплюватись атакувальними діями в спробі відігратись. Окрім цього, були кілька моментів, коли Дмитро невиправдано ризиковано діяв у грі ногами, але цього разу обійшлось. Гра відбувалась, здебільшого, на протилежному боці поля.

Вінісіус Тобіас — 5,5. Правий захисник "гірників" минулими вихідними забивав у ворота Вереса, і цілком міг відзначитись у другому таймі й у воротах Серветта. Але не переграв воротаря. А ще у Вінісіуса була обмежена кількість подач, кожна з яких виявилась невдалою, тоді як вертикальні передачі в розвиток атаки виходили значно краще. Проте це був явно не той матч, коли лівий фланг захисту суперників горів.

Валерій Бондар (6,5) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,5. Виходить, що всі гольові події в цій грі розгортались довкола лише одного гравця — центрального захисника Шахтаря Бондаря, який спочатку відверто привіз під час подачі кутового суперниками на восьмій хвилині, не втримавши Фомба, хоча там "гірники" намагались зіграти в зональну оборону, і взагалі бозна-кого тримали.

А потім Бондар забив у відповідь, також після подачі з кутового. І ще одного разу ледь не привіз у трикутнику з Різником та Педріньйо Азеведо. Матвієнко теж був небезгрішним — той дальній удар Варели, який тягнув Різник, прийшов після його помилки під час спроби протягнути м’яч уперед. Але 134 передачі (92% точних) за гру — це потужно.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Один із найбільш гострих гравців Шахтаря в плані атаки в першому таймі, який загалом не побачив спротиву Срдановича на фланзі. Постійні загострення до штрафного, інколи — дуже небезпечні, але партнери не завжди встигали за діями лівого захисника. При цьому в боротьбі за м’яч рівних Азеведо в складі суперників не було.

Педріньйо да Сілва — 6,0. Внесок бразильського півзахисника міг би бути й значно більш вагомим, якби він устигав опинятись у потрібних місцях у чужому штрафному в першому таймі, а також більше загострював із глибини в другому. Туран вирішив зіграти з таким інсайдом у цьому матчі, навряд чи помилився у виборі, бо Шахтар і справді домінував на м’ячі, але й не виграв.

Марлон — 7,5. Один із найкращих на полі цього вечора. Боротьба в центральній зоні, участь розвитку атаки, гра на завершення, асист головою зрештою. Проте міг бути й асист на суперника під час другого небезпечного кутового біля воріт Різника в першому таймі, але то вже таке. Марлон і досі вивчає нову для себе роль у глибині поля, це помітно, але додає від матчу до матчу, і якщо на початку сезону його виступи були посередніми, то наразі набувають більшої ваги.

Георгій Судаков — 6,5. Динаміки, яку може дати центральний півзахисник у зонах інсайда, відверто не вистачало у матчі-відповіді проти Панатінаїкоса. Але там до відсутності Судакова жодних питань. Цього ж разу Георгій навіть дочекався моменту до дійсно якісного дальнього удару й був близьким до мети. Можливо, хтось хоче бачити "того Судакова", який тягне на собі всю гру в атаці. Проте Туран не хоче. І з цим треба змиритись усім.

Аліссон — 6,5. Правий вінгер Шахтаря з двох ніг увірвався до кваліфікації ще Ліги Європи й тоді здавалось, що ось воно — поперло. Але Аліссон із часом став менше відзначатись результативними діями — це факт. Цього разу він виникав на полі епізодами, але наскільки ж гострими вони були! Шкода, що з трьох ударів жоден у підсумку не виявився результативним. І традиційна робота у відбиранні м’яча, куди ж без неї.

Кауан Еліас — 6,0. І тут настала черга говорити про наболіле — травми гравців Шахтаря. Форвард знову завершував гру в не найкращих фізичних кондиціях, і якщо це м’язи, то за тиждень на його повноцінне відновлення годі й чекати. Першу ж частину дуелі проти Серветта Еліас завершив із двома потенційними гольовими передачами до лівого флангу штрафного на Невертона та Аліссона, які повноцінними так і не стали, бо партнери схибили. Сам по воротах швейцарців Еліас не пробивав.

Невертон — 6,5. І одразу говоримо й про другу травму цього вечора та про футболіста, який провів на полі лише один тайм. Доволі змістовний і непоганий тайм, до речі. Як мінімум, кожна з передач Невертона досягала свого адресата. Але й мала місце хиба з перспективної позиції, а також одне заблоковане добивання відскок. Більшого бразилець не встиг зробити.

Кевін — 7,0. Абсолютний лідер нинішнього Шахтаря точно би з’явився на полі в цій грі. Але не на тайм, бо Туран, вочевидь, залюбки запобіг навіть натяку на можливий рецидив пошкодження гравця, якого активно торгують на трансферному ринку. І Кевін своє реноме таки виправдав — його подача з кутового в підсумку призвела до рятівного гола, а потім і перемогу з одного з його навісів можна було б виривати, якби новачку "гірники" більше б таланило на завершення. Але, хочеться вірити, що в Швейцарії Кевін ще чимало крові поп’є у Сардановича, чи хто там гратиме навпроти нашого бразильця.

Артем Бондаренко — 6,5. Туран не довірив місце в стартовому складі українцю, бо вже довіряв раніше, і зиску з того було небагато. Але голи Бондаренко вийшов під уже стомлений захист суперників, то його зона інсайда була помітною. Шкода, що не вийшло з асистом на того-таки Кевіна під цілком імовірний другий м’яч.

Лукас Феррейра — 19-річний хлопець лише тиждень у новій команді, а вже двічі виходив на заміну як у чемпіонаті, так і в єврокубках, давайте почнемо з цього. А вже потім згадаємо, що, дійсно, той-таки Егіналду із своєю стрибучістю дальню стійку замкнув би навіть із третього поверху, тоді як Лукас не піднявся із свого першого взагалі. Період адаптації — і нехай, бо з цими травмами партнерів дебют у "старті" явно не за горами. Чи териконами, якщо ми вже про Шахтар говоримо.

