Головний тренер "гірників" підсумував матч із Серветтом та поділився планами перед грою у Швейцарії.

Після домашнього поєдинку Ліги конференцій УЄФА проти Серветта головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив виступ команди та пояснив причини проблем із реалізацією моментів.

"Насправді сьогодні ми зіграли добре. Коли граєш вдома, важливо добре розпочати матч. Після легкого виходу сам на сам ми допустили кутовий і пропустили з нього, потім трохи розгубилися і відійшли від нашої системи. Окрім цього, майже весь матч ми грали відмінно", — зазначив наставник.

Туран підкреслив, що задоволений командною грою, але визнає необхідність працювати над завершенням атак. "Нам потрібно більше горіти бажанням забити гол і ще сильніше цього прагнути. Ми працюємо над кожною деталлю, але коли підходиш до завершення, потрібно сильніше відчувати гол", — сказав тренер.

Перед матчем-відповіддю у Швейцарії Туран налаштований оптимістично: "У Швейцарії ми зробимо все, щоб пройти цей раунд. Звісно, це не буде легкою грою, але я довіряю своїй команді, довіряю своїм футболістам. Ми хочемо спершу вийти до основного етапу, а далі в нас є мрії на майбутнє".

Також наставник прокоментував ситуацію з Невертоном, який зазнав пошкодження: "Я не знаю. Поговорю з лікарем, але може бути. Думаю, що так", — підсумував тренер.

