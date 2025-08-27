Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Полісся обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Денис Шурман.

Поєдинок Шахтар — Олександрія довірили Климу Заброді, якому із системою VAR допоможе Дмитро Панчишин.

УПЛ. 4 тур

29 серпня, п’ятниця

15:30. Полтава – Зоря. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

18:00. Кудрівка – Карпати. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

30 серпня, субота

13:00. Кривбас – Оболонь. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30. Колос – Епіцентр. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).

18:00. Металіст 1925 – Рух. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

31 серпня, неділя

13:00. ЛНЗ – Верес. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30. Динамо – Полісся. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Дмитро Шурман (Київська область).

18:00. Шахтар – Олександрія. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

Після трьох турів Динамо лідирує в УПЛ, набравши дев'ять очок. Позаду йдуть Шахтар, ЛНЗ, Колос та Оболонь, які мають по сім балів.