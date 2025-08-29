Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та львівські Карпати.

Кудрівка та львівські Карпати зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. Романа Шухевича в Тернополі.

Василь Баранов, після перемоги над СК Полтава (3:1), залучив до стартового складу Думанюка в опорній зоні.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (1:1), використав із перших хвилин Бруніньйо в центрі поля, тоді як Шах розташується ліворуч в атаці.

Кудрівка: Яшков — Морозко, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Думанюк — О. Козак, Сторчоус, Рогозинський — Лєгостаєв.

Запасні: Кулик, Льопка, Векляк, Гусєв, Мачелюк, Матвєєв, Нагнойний, Коркішко, Пушкарьов, Світюха, Демченко, Безбородько.



Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Шах.

Запасні: Домчак, Киричок, Адамюк, Фабі, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Карабін, Кокодиняк, Паласіос, Мисак.



Гра Кудрівка — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.