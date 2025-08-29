Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 29 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Кудрівка прийматиме львівські Карпати.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Кудрівка вже двічі порадувала своїх уболівальників здобуттям трьох очок у номінально домашніх матчах чемпіонату України. Ідентичних поразок у столиці підопічні Василя Баранова завдали Олександрії і Полтаві. Між цими двома успіхами колектив із Чернігівщини й сам зазнав невдачі в Києві, на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського поступившись Зорі.

Минулої суботи Кудрівка боролася за місце в 1/16 фіналу Кубка України. Після нічиєї без голів на стадіоні першолігового Лівого Берега команда Баранова вилетіла з турніру, програвши серію пенальті (0:3). Карпати днем пізніше розтрощили криворізький Пенуел із Другої ліги (8:0) і вийшли на Буковину. У чемпіонаті ж справи "левів" поки що йдуть далеко не найкращим чином.

За поразкою від Полісся на старті нової кампанії УПЛ послідувала видовищна нічия з Шахтарем і не надто вдалий виїзний поєдинок із Колосом, в якому колектив Владислава Лупашка теж набрав усього один заліковий бал, хоча ще з 35-ї хвилини (за рахунку 0:1) перебував у більшості. Для потенційної боротьби за єврокубки в майбутньому "зелено-білим" точно потрібно здобувати більше очок.

Дуель з одним із дебютантів турніру — чудова можливість для львів'ян набрати перші в сезоні три очки, хоча легко їм сьогодні навряд чи буде. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме гості. Так, на перемогу Карпат можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Кудрівки оцінюється показником 4.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Козак, Лосенко, Нагнойний, Морозко — Безбородько, Лєгостаєв

Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Карабін, Краснопір, П. Вітор

ЦІКАВІ ФАКТИ

Карпати можуть 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Кудрівка внічию в Чемпіонаті ще не грала.

Безвиграшна клубна рекордна серія Карпат триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Пропускна клубна рекордна серія Карпат триває в Чемпіонаті 11 ігор — 19 голів.

Кудрівка забивала і пропускала голи в трьох матчах УПЛ.

Гольова гостьова клубна рекордна серія Карпат триває в Чемпіонаті 6 ігор — 10 голів.

35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький, 15-й — Дмитро Коркішко (обидва — Кудрівка), 10-й — Бруніньйо, Владислав Бабогло, Денис Мірошніченко (усі — Карпати).

Кудрівка з початку Чемпіонату задіяла 23 гравці, в тому числі 7 дебютантів УПЛ.

Новачок Кудрівки Богдан Векляк в минулому сезоні виступав саме за Карпати.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА