Буковина дісталася 1/8 фіналу Кубка України-2025/26.

Керманич чернівецької Буковини Сергій Шищенко дав свій коментар після виходу до наступного раунду Кубка України-2025/26.

В 1/16 фіналу турніру підопічні Шищенка протистояли львівським Карпатам. Гол Олега Кожушка в першому таймі домашнього для "жовто-чорних" матчі дозволив їм досягнути бажаного результату (1:0).

"Дуже дякую вболівальникам за підтримку. Сьогодні ми подарували їм та місту багато емоцій, адже ми пройшли далі в Кубку дійсно хорошу команду. Ми задоволені грою, діями футболістів та результатом.

Завдяки чому вдалося перемогти? За рахунок дисципліни, якісних дій. Не все на футбольному полі було ідеальним, але ми дуже класно зіграли в обороні. Були моменти, коли ми дозволяли Карпатам загострювати, але я вдячний своїм хлопцям, що вони впорались з тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах та були агресивними попереду. Особливо у другому таймі. Карпати йшли вперед та грали через довгі передачі, а ми вигравали підбирання і дуже класно виходили з оборони в атаку.

Гол після стандарту? Ми приділяємо увагу стандартам кожного тижня, витрачаючи на це по 40 хвилин тренувань. Перед цією грою я питав у хлопців: "Коли ми вже заб'ємо зі стандарту?" Сьогодні нам це вдалось і нарешті ми забили зі стандарту.

Карпати недооцінили Буковину? Ні, напевно у суперників головну роль зіграв психологічний фактор. Ширяться чутки про зміну тренера та багато розмов про відсутність результатів. Тому психологічний стан команди не такий, який хотілося б. Це зіграло нам на руку, адже ми це розуміли. Ми знали, що завдяки цьому стану нам вдасться здобути результат.

Одразу чотири ексгравці Карпат у старті Буковини — це суто футбольні моменти. Кожен наш футболіст заслуговує грати у стартовому складі. Я дуже вдячний хлопцям за розуміння. Для мене кожен гравець дуже цінний і може у будь-який момент вийти на футбольне поле. Я дуже вдячний їм за розуміння. Це футбольні моменти, які планувалися заздалегідь", — цитує спеціаліста офіційний сайт львівських Карпат.

