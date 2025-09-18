До вашої уваги результати 1/16 фіналу Кубка України з футболу.
СК Металург - Фенікс-Маріуполь, ск металург запоріжжя
18 вересня 2025, 16:12
В рамках 1/16 фіналу Кубка України в Запоріжжі місцевий СК Металург приймав Фенікс-Маріуполь.
В основний час команди обмінялися забитим м'ячами. Відкрив рахунок у зустрічі нападник господарів поля Дмитро Іродовський в компенсований до першого тайму час. А вже по перерві відновив паритет вінгер маріупольців Артур Ременяк.
Доля виходу до 1/8 фіналу вирішувалася у серії післяматчевих пенальті за підсумками якої сильнішими виявилися гості.
СК Металург – Фенікс-Маріуполь 1:1 (по пенальті 2:4)
Голи: Іродовський, 45+1 – Ременяк, 53.
СК Металург: Клімов – Рудавський, Клименко, Юречко, Товкач – Савіцький – Місанов, Зелінський – Іродовський, Блізніченко, Бандурін.
Фенікс-Маріуполь: Жупанський – Балан, Кусий, Білий, Корешков – Панчишин – Залога. Радченко – Непейпієв. Янчак, Нич.