Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та Олександрія.

Київське Динамо та Олександрія зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги в Кубку над "поліграфами" (2:1), використав із перших хвилин Караваєва та Михавка в обороні, тоді як Шола зіграє ліворуч в атаці, яку очолить Герреро.

Кирило Нестеренко, у свою чергу, залучив до стартового складу Кампуша в центрі оборони, тоді як Булеца гратиме в центрі поля.

Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко — Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Шола — Герреро.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко,Буртник, Рубчинський, Буяльський, Захарченко, Тіаре, Бленуце, Михайленко.



Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Макаренко, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Боль, Н. Прокопенко, Кастільйо.



Гра Динамо Київ — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.